Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska o aktualnej sytuacji epidemicznej

- Widzimy, że szczyt piątej fali jest za nami. Widzimy spadki zakażeń. Tak samo jest i dziś. To jest 38 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Waldemar Kraska. Wiceszef resortu zdrowia zdradził, że ostatniej doby odnotowano 22 267 przypadków koronawirusa. - To oczywiście jest dużo. To są liczby, które w dalszym stopniu powinny nas niepokoić. Jednak jak porównamy je z poprzednim tygodniem, to mamy wyraźny spadek - wskazał polityk. Kraska dodał także, że 378 osób "przegrało walkę z koronawirusem".