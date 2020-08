Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska broni Mateusza Morawieckiego. "To był zamknięty pokaz"

Koronawirus w Polsce wciąż jest groźny. - Możemy przekroczyć liczbę tysiąca zakażeń dziennie - powiedział Waldemar Kraska. Ostrzega jednocześnie przed wirusem grypy, który może uderzyć na jesieni. Wiceminister zdrowia broni też Mateusza Morawieckiego, który na pokazie w kinie pojawił się bez maseczki.

Gościem rozmowy w RMF FM był Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia pytany był m.in. o to, ile przychodni pracuje obecnie w trybie stacjonarnym.

Koronawirus w Polsce. Ile przychodni pracuje zdalnie? Kraska: Sprawdzamy

- My w tej chwili sprawdzamy wszystkie przychodnie, by ustalić, czy rzeczywiście pomoc udzielana jest tylko i wyłącznie w postaci teleporady - mówił Kraska.

Jak dodał, nie ma w tym momencie żadnych uregulowań prawnych, które mówiłyby o tym, które przychodnie w dobie epidemii koronawirusa, mogą pracować zdalnie, a które w sposób stacjonarny.

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki bez maski. Wiceminister broni premiera

W trakcie programu padło też pytanie o zdjęcie Mateusza Morawieckiego, który w kinie wystąpił bez maseczki. - To był pokaz zamknięty. Nie każdy mógł tam wejść. Jestem przekonany, że pan premier nie złamał żadnych reguł, które obecnie obowiązują - zaznaczył wiceminister zdrowia.

- Jeszcze raz powtarzam, to był pokaz zamknięty. Nie było konieczności, by pan premier miał założoną maseczkę - zaznaczył.

Koronawirus w Polsce. Tysiące zakażeń na jesieni? Wiceminister nie zaprzecza

Kraska pytany o to, czy Polska jest przygotowana na drugą falę epidemii koronawirusa, stwierdził, że Ministerstwo Zdrowia wciąż analizuje sprawę. - W czwartek przekażemy kolejne informacje. Myślę, że możemy przekroczyć liczbę tysiąca zakażeń dziennie. Zaznaczmy, że 90 proc. tych przypadków to osoby bezobjawowe. Jesteśmy przygotowani na to, że na jesieni możemy robić około 60 tys. testów dziennie - podkreślił polityk.

Padło też pytanie o liczbę zakażeń na weselach. - To dzieje się praktycznie wszędzie. Około 10 do 15 proc. to zakażenia wśród gości na imprezach rodzinnych. To zarówno pogrzeby, komunie, jak i wesela. Zbieraliśmy te dane, chcieliśmy mieć twarde dowody - przekazał Waldemar Kraska.

Koronawirus w Polsce. "Maseczek i środków w szkołach nie zabraknie"

Wiceminister zdrowia mówił też o środkach dezynfekcyjnych, które przekazano polskim szkołom. - Według naszych informacji środków będzie wystarczało na okres około dwóch miesięcy. To jest pierwsza transza, zapewniam, że maseczek i środków higieny nie zabraknie - powiedział.

Kraska odpowiadał też na pytanie dotyczące sytuacji, w której pojawiają się zakażenia w szkole. - Do każdego takiego przypadku trzeba odnosić się indywidualnie. To kwestia specjalnego podejścia. Myślę, że w przypadku takiej sytuacji największą wiedzę będzie miał dany sanepid - podkreślił polityk.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zaszczepi Służbę Zdrowia

Jednocześnie Waldemar Kraska stwierdził, że to na barkach samorządów jest decyzja o tym, czy nauczycieli i pracowników szkół powinno się zaszczepić na grypę. - My planujemy zaszczepić wszystkich pracowników medycznych. To będzie około 400 tys. osób. Nie wiem jeszcze, ile dokładnie będzie to kosztować - zaznaczył.

- Dalej trwają rozmowy w sprawie zakupu szczepionki na grypę. Cała Europa chce się w tym roku szczepić. My mamy już ponad 2 miliony dawek i liczymy na więcej - dodał wiceminister zdrowia.

W programie padło też pytanie o Łukasza Szumowskiego i jego wakacje w Hiszpanii. - To obecnie osoba prywatna. Proszę osobiście zapytać byłego ministra. Myślę, że to, co zrobił pan Łukasz Szumowski w dobie walki z epidemią, to wielka zasługa - powiedział Waldemar Kraska.