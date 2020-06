Koronawirus w Polsce. Wakacje za granicą możliwe? Wiceminister zdrowia zapowiada: komunikat w połowie czerwca

Czy w tym roku wyjazdy za granicę w wakacje będą możliwe? - Myślę, że tak - ogłosił Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia zapowiedział, że niedługo rząd wyda w tej sprawie specjalny komunikat. Przedstawione mają zostać też szczegóły dotyczące zniesienia kwarantanny dla wracających do kraju Polaków.

Waldemar Kraska ogłosił to, na co wielu Polaków czekało od dawna. Według wiceministra zdrowia już wkrótce powróci możliwość wyjazdu z kraju w celach turystycznych. Kiedy się to stanie? Jak stwierdził polityk, komunikat w tej sprawie ministerstwo opublikuje w połowie czerwca.

- To będzie taki moment, kiedy będziemy planowali te wyjazdy, kiedy będziemy wiedzieli dokąd możemy polecieć, czy zostaniemy w kraju - powiedział Kraska w paśmie Poranek Siódma9.

Ministra zapytano wprost o to, czy Polacy będą mogli wyjechać na urlop poza granice kraju. - Myślę, że tak - dodał Waldemar Kraska, namawiając jednak wciąż, aby tegoroczne wakacje spędzić w kraju. - Polska jest pięknym krajem, też polecam wypoczynek w kraju - przekonywał polityk.

Koronawirus w Polsce. Kwarantanna zostanie zniesiona?

Kraska odniósł się również do obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny przez osoby wracające do Polski. Polityk ocenił, że jeśli obostrzenia związane z wyjazdami za granicę zostaną poluzowane, to przepis może zostać zniesiony.

- To jest wielkie utrudnienie, więc jeżeli zdecydujemy się już na to, żeby Polacy wyjeżdżali za granicę, to na pewno po powrocie, jeżeli nie ma uzasadnionych przyczyn, objawów chorobowych, to myślę, że żadnej kwarantanny nie będzie - zapewnił wiceminister zdrowia.

Stwierdził, że "to są decyzje, które podejmujemy z tygodnia na tydzień, w zależności od sytuacji epidemiologicznej".

Epidemia trwa. "Ten wirus niestety nie zginie"

Waldemar Kraska wypowiedział się też nt. obecnego stanu epidemii w Polsce. Minister uważa, że koronawirus ustępuje, ale wciąż nie został pokonany. - Też bym chciał ogłosić, że to jest koniec epidemii, no ale jeszcze nie, jeszcze musimy trochę powalczyć z tą epidemią - stwierdził Kraska.

Dodał, że "w tej chwili w pełni kontrolujemy liczbę nowych zakażeń". Podkreślał też, że "ten wirus niestety nie zginie, będzie ciągle obok nas i musimy się nauczyć z nim żyć". - To, że zakażenia utrzymują się na pewnym poziomie jest naszym sukcesem. (…) W tej chwili w pełni kontrolujemy liczbę nowych zakażeń - ogłosił członek rządu.