Koronawirus. Polska w poniedziałek trzecim krajem Europy z największą liczbą zakażeń. Ekspert komentuje

Przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce w poniedziałek przybyło 379. To - według danych opublikowanych na wordometers.com - trzeci najgorszy wynik w całej Europie, jeżeli chodzi o dzienny przyrost przypadków zakażeń po koronawirusem. Polska znajduje się zaraz za Wielką Brytanią z 1570 nowymi zakażeniami i Białorusią, która miała ich 847.

Ale we wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 107 nowych przypadkach zakażenia w Polsce i siedmiu zmarłych osobach. Zapytaliśmy wirusologa prof. Włodzimierza Guta o to, na jakim etapie jest epidemia i czy luzowanie obostrzeń przez większość krajów Europy nie przyczyni się do jej ponownego wybuchu.