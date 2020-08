Koronawirus w Polsce. W Rybniku mogło dojść do oszustwa przy testach na COVID-19

"Patyczki do wymazów (zapakowanie pojedynczo w foliowych torebkach) były wyciągane z tekturowego używanego pudełka. Ratownik nie miał ubranego kombinezonu tylko założoną maseczkę. I do momentu zwrócenia uwagi pobierał w jednych rękawiczkach nie zmieniając ich do różnych osób. Osoba dodatkowa, która zbierała zlecenia na badania była ubrana w prywatne ubrania i nie posiadała maseczki ani rękawiczek" - relacjonuje pracownica szpitala.

Pobrane próbki miały następnie trafić do pojazdu, który zdaniem relacjonującej pracownicy, nie był przystosowany do tego typu transportu. Według jej słów, była to stara wojskowa karetka. Pielęgniarka epidemiologiczna miała również nie wiedzieć, do jakiego laboratorium zostały przekazane próbki.