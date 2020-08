Koronawirus w Polsce. Uciekł ze szpitala w Krakowie z pozytywnym wynikiem na COVID-19

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w Krakowie. Policja zatrzymała Norwega, który zniszczył sześć samochodów. Mężczyzna zranił się w rękę, więc trafił do Szpitala Uniwersyteckiego. Tam przebadano go na obecność koronawirusa. Test dał wynik pozytywny - informuje portal rmf24.pl.

Ucieczka mężczyzny ze szpitala z Krakowa to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach w Polsce. Placówkę w Grudziądzu opuścił pacjent, który udał się do domu w Bydgoszczy. W zależności od zarzutu grozi mu do 8 lub 10 lat pozbawienia wolności. 8 lat więzienia grozi również 54-latkowi z Łodzi, który na początku pandemii opuścił szpital mimo, że lekarze podejrzewali u niego COVID-19. Do sądu trafił w tej sprawie akt oskarżenia.