Koronawirus w Polsce. Pacjent z COVID-19 uciekł ze szpitala w Grudziądzu

- Okazało się, że mężczyzna pojechał do domu, do Bydgoszczy. Natychmiast zostały powiadomione miejscowe służby, które zatrzymały go i przekazały ekipie karetki, która przetransportowała go do szpitala w Grudziądzu - podkreślił podkom. Robert Szablewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu dla portalu bydgoszcz.naszemiasto.pl.