Koronawirus w Polsce u dzieci. "Mamy coraz większy wskaźnik"

Waldemar Kraska na antenie Telewizji Republika przekazał, że brytyjska mutacja koronawirusa wypiera klasycznego wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym przebieg COVID-19 jest cięższy. Wiceszef resortu zdrowia dodał, że przez to coraz więcej osób trafia do szpitali.

Kraska zaapelował o to, aby każdy przestrzegał obostrzeń , bo to jest jedyna opcja, aby ustrzec się przed trzecią falą koronawirusa . Polityk przekazał, że według prognoz w najbliższych dniach dzienny wskaźnik zarażeń koronawirusem może być bardzo wysoki.

Koronawirus wśród dzieci. Waldemar Kraska zabrał głos

W wywiadzie wiceminister odniósł się także do zarażeń koronawirusem wśród dzieci. - Mamy coraz większy wskaźnik zachorowalności wśród dzieci, ale na szczęście to nie jest aż tak duże zjawisko - przekazał.

Wiceminister przekazał, że obecnie w szpitalach przebywa ok. 400 dzieci zakażonych koronawirusem. Zaznaczył jednak, że najczęściej wymagały one hospitalizacji z powodu innych schorzeń, a w szpitalu miały wykonywany test na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Polityk odniósł się także do zarzutów, że lockdowny nic nie dają. "To nie jest żaden wymysł, ci ludzie naprawdę chorują. To nie wirus sam się przenosi, tylko my ludzie go przekazujemy. Im mniej tych spotkań, tym lepiej. To nie jest tak, że ten lockdown nic nie daje" - powiedział.