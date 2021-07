Koronawirus w Polsce. Tysiące osób nie stawiło się po drugą dawkę szczepionki

Będzie można mieszać szczepionki? Pojawiły się takie informacje. Do sprawy ustosunkował się w programie "Newsroom WP" Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - My przede wszystkim kierujemy się badaniami. Badania w innych krajach pod kątem podawania drugiej dawki inną szczepionką jeszcze się nie zakończyły. Jak się zakończą, zostanie to przedstawione Europejskiej Agencji Leków, a ta instytucja podejmie decyzje i wyda rekomendacje, którymi my się kierujemy - wyjaśnił rzecznik MZ. Jak dodał, od 1 czerwca około 80 tysięcy osób nie stawiło się na szczepienia drugą dawką. – To są osoby, które albo zapomniały, albo wyparły ze świadomości, że mamy epidemię, albo wyjechały na wakacje – stwierdził.