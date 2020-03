Koronawirus w Polsce. Trzy nowe przypadki zakażenia u osób z jednostki wojskowej w Elblągu

Resort potwierdził, że pierwszy pacjent zarażony koronawirusem wyjdzie w środę ze szpitala. "Wyniki pacjenta 'zero' są negatywne. Możemy go uznać za wyleczonego i w środę wypisać do domu. Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy!!!" - podał Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.