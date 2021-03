Koronawirus w Polsce. Trzecia fala pandemii. Najnowsze dane od doradcy premiera

Prof. Andrzej Horban był gościem Agnieszki Kopacz w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski. Doradca premiera był pytany o trzecią falę pandemii koronawirusa. - Zdecydowanie jesteśmy nie w przededniu, tylko na początku trzeciej fali epidemii. I to od nas zależy, jak ta fala będzie wysoka: czy nas zaleje i spowoduje olbrzymie kłopoty, takie, jakie były na jesieni (…), czy też ta fala będzie niższa i uda nam się ją opanować na tyle, by przejść przez nią w miarę suchą nogą – powiedział prof. Horban. – To, co się dzieje w szpitalu w tej chwili, nie napawa optymizmem. Jest bardzo pacjentów ciężko chorych. To jest cisza przed burzą, która trwa – dodał ekspert, podkreślając, że trzeba się zastanowić nad taktyką szczepień. Więcej w materiale wideo.

