Koronawirus w Polsce. "Trzeba się zacząć martwić"

Do najnowszych informacji resortu odniósł się wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny Włodzimierz Gut. W rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że trzeba się zacząć martwić. Przyznał, że trzeba się liczyć z podwojeniem obecnych liczb. To oznacza, że w najbliższym czasie możemy mieć do czynienia ze wzrostem liczby osób zakażonych rzędu nawet 20 tys. dziennie.