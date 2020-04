Koronawirus w Polsce. Trwają przedterminowe wybory w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku

Wybory burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie) zarządzono z powodu śmierci dotychczasowego burmistrza. W związku z epidemią były już dwukrotnie przekładane. W Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie) mieszkańcy idą do urn w pierwotnym terminie. Jeden z radnych zmarł, mają wybrać jego następcę. Lokale wyborcze otwarto o 7 rano. Głosowanie potrwa do 21.

Jak wyglądają wybory w czasie epidemii ? Wyborcy wchodzą do lokalu wyborczego na wezwanie. Otrzymują maseczkę, rękawiczki i długopis. W lokalach wyborczych jest też płyn do dezynfekcji.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Jacek Kraszewski poinformował portal gazeta.pl, że członkowie komisji wyborczych otrzymali specjalne przyłbice. Zalecono im też, by zachowywali co najmniej dwa metry odległości od siebie przy ustalaniu wyników głosowania.