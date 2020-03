Koronawirus w Polsce. Tomasz Terlikowski reaguje na decyzje dotyczące kościołów

Czy z powodu koronawirusa odwołane zostaną msze święte? Taka decyzja ma zostać podjęta w czwartek. Już teraz publicysta Tomasz Terlikowski wyraźnie napisał, co o tym myśli. "Kościoły leczą duszę i w tym samym czasie się ich nie zamyka" - podkreślił.

Dziennikarz Tomasz Terlikowski, jeszcze zanim koronawirus dotarł do Polski, komentował sytuację w innych krajach. Pisał między innymi o Lombardii, gdzie odwołano msze święte. Ocenił, że tamtejszy Kościół "w istocie pokazuje swoją niewiarę w Eucharystię i życie wieczne". "Jakoś mnie nie przekonuje odwołanie mszy świętych w kościołach z powodu koronawirusa. To właśnie wtedy potrzebujemy Eucharystii najbardziej, żeby nie umrzeć duchowo" - pisał.

Teraz publicysta uaktywnił się jeszcze bardziej. Przypomnijmy, że polski rząd zdecydował o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych , kościoły pozostają natomiast otwarte. Profilaktyka ogranicza się do przypominania podczas mszy świętych o higienie i właściwym zachowaniu. Biskupi zwracają uwagę, że komunię świętą można przyjmować na rękę i nie trzeba zanurzać ręki z wodzie święconej.

Z kolei abp Stanisław Gądecki zaapelował, by w obliczu koronawirusa mszy świętych było więcej. Dla ministra zdrowia to zrozumiałe i rozsądne. A dla Terlikowskiego?

"Dzięki Bogu za polskich biskupów, którzy jasno wskazują, że odwołania mszy nie będzie. Tak jak szpitale leczą ciało, i nie zamyka się ich z powodu pandemii, tak kościoły leczą duszę i w tym samym czasie się ich nie zamyka" - podkreślił Terlikowski. Jak zauważył, "jeśli Kościół jest oddzielony od Kościoła, to rząd nie może zamknąć kościołów".

"Odwołanie mszy świętych i to w sytuacji, gdy otwarte są bary i supermarkety, boleśnie pokazuje, co jest prawdziwą religią współczesnego świata. I niestety obnaża brak wiary niemałej części hierarchii" - napisał na Twitterze. Jak stwierdził, chodzi do kościoła codziennie i "nie zamierza przestać żyć ze strachu przed śmiercią, i nie zamierza przestać spożywać pokarmu na wieczność ze strachu przed doczesnym końcem".