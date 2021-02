Koronawirus w Polsce. Tłumy w Zakopanem. Dworczyk przestrzega

Michał Dworczyk, odpowiedzialny za narodowy program szczepień, powiedział w RMF FM, że Polska ma zakupione blisko 100 mln dawek szczepionki, które uzyskamy zgodnie z deklaracjami producentów do końca tego roku. - Szczepienia co do zasady odbywają się zgodnie z planem, natomiast bywają opóźnienia ze względu na zmianę dostaw przez producentów - wyjaśniał.