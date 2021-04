Koronawirus w Polsce. Tłumy bez maseczek na bulwarach. Aleksander Kwaśniewski komentuje

- Jeżeli kilka razy ogłasza się, że sytuacja jest opanowana, to ludzie chętnie w to wierzą i później nie za bardzo przyjmują do wiadomości kolejne obostrzenia. To trochę jak w bajce, gdzie wzywa się na ratunek, bo wilki atakują, tych wilków nie ma, to później kiedy wilki naprawdę atakują, nikt w to nie wierzy. Minął ponad rok, od kiedy walczymy z pandemią. Psychologiczna wytrzymałość ludzi jest bardzo ograniczona. Zatrzymanie ruchu ludzi do parków, na plażę, będzie wkrótce zupełnie niemożliwe - mówił Aleksander Kwaśniewski w programie "Tłit", komentując to, co w ostatnich ciepłych dniach działo się na bulwarach w całej Polsce. - W dziedzinie psychologii społecznej rząd popełnił istotne błędy i dlatego dziś ich apele są nieskuteczne - podkreślił były prezydent. Zaapelował przy tym o powstrzymanie się przed wyjazdami na Wielkanoc oraz poważne traktowanie pandemii. - Pamiętajmy, szczególnie przyjeżdżając z dużych miast - nie wiemy, co ze sobą przywozimy, nie wiemy, czy nie jesteśmy zarażeni. Jeżeli ktoś miałby możliwość przed wyjazdem dokonania testu - namawiałbym. Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby była pewność, że nie przywlekliśmy tego wrednego wirusa do swoich rodziców, do dziadków. Bo potem będziemy przeżywać tragedię. Nie ryzykujmy, jeśli nie jest to konieczne - powiedział Kwaśniewski.

