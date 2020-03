WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze krzysztof madejski + 2 koronawiruskoronawirus w Polsce Patryk Osowski 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. "Testów powinno być wykonywanych więcej" Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Krzysztof Madej podkreślił, że w sprawie testów na koronawirusa porównujemy się głównie do Anglii, Niemiec... Rozwiń czy tych testów robić więcej Czy r … Rozwiń Transkrypcja: czy tych testów robić więcej Czy robić ich tyle ile jest i w tym zamieszaniu w Polacy którzy No obawiają się o swoje życie kogo mają słuchać W takim razie że ktoś skąpi nam ten testów czy to jest dobra polityka robi się tylko tym którzy tego absolutnie wymagają Nie ja nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie bo nie wiem jak wygląda rynek tych testów to jest zadanie dla państwa dziennikarze żeby odpowiedzieć na pytanie na Polska jest w stanie zakupić uruchomić i zwielokrotnić możliwość czy wydolność laboratorium w którego wykonują ja chcę powiedzieć że tych testów w Polsce jest no nie porównanie mniejsze niż w innych krajach tych bogatych krajach porównujemy się do Anglii porównujemy się do niej porównujemy się do do do Izraela czyli do krajów które mają dużo jak podejrzewam większą wydolność finansową i organizacyjną my jesteśmy tą sytuację troszkę zaskoczeni nie wiem ile tych testów można kupić Zakładam że ta liczba testów która jest wykonywana jest wykonywana w obszarze naszych możliwości Oczywiście że powinno być ich wykonywanych więcej czyli nasz Apel do rządu żeby uruchomił nadzwyczajne środki nadzwyczajne kanały i ur wszystkie możliwe laboratoria żeby wykonywały te testy to znaczy żeby kwalifikacja chorych do wykonania testu była na nieco niższym poziomie niż ona wykonuje bo w tej chwili trzeba mieć bardzo pewne przesłanki epidemiologiczne i kliniczne żeby uruchomić taką procedurę sprawdzającą Proszę pamiętać test który jest wykonywany w tej chwili w diagnostyce tego zakażenia jest testem wziętym z instrumentarium nauki to jest badanie genetyczne nie ma w tej chwili takiego ogólnie dostępnego prostego sprawdzającego testu to znaczy są są takie testy Ale one są o bardzo niskiej czułość i bardzo niskiej swoistości czyli mają duży odsetek tak zwanych wyników pozytywnie dodatnich i pozytywnie ujemnych jest Tomek sprawdzania ale to nie jest pytanie do mnie i to nie jest pytanie do do dziennikarzy to jest pytanie do rządu i do specjalistów w zakresie wirusologii immunologii epidemiologii i specjalistów w zakresie chorób zakaźnych nie potrafię odpowiedzieć na pytanie Czy Polska jest w stanie zwielokrotnić możliwość wykorzystania tych testów i czy w stanie uruchomić większą ilość laboratorium w stosowaniu tych testów sprawa jest trudna organizacyjnie droga i Rynkowo jest chyba trudna dlatego że wszystkie kraje w te i korzystałem czyli napotkaliśmy napotkaliśmy barierę barierę dostępności środków zaradczych Mamo mamy z maskami w chirurgicznymi ochronnymi na twarz to samo mamy z kombinezonami