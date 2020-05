Koronawirus w Polsce. Tak wybuchła bomba zakażeń w kopalniach

"W łaźni i szatni górnik przy górniku. Przy zjeździe i wyjeździe górnicy są stłoczeni. W szoli (red. - górniczej windzie) kilkadziesiąt osób ściśniętych jak sardynki. Wystarczy jeden zakażony i będzie jak iskra przy stężeniu metanu" - tak przed wybuchem epidemii w kopalniach ostrzegali górnicy Polskiej Grupy Górniczej. To moment, kiedy w całej Polsce weszły w życie pierwsze obostrzenia rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Wiele branż dotknął kryzys, wstrzymano produkcję w śląskich fabrykach motoryzacyjnych Fiata oraz Opla. Górnicy dalej jednak kopali węgiel.

- Część z nas zgodziłaby się na wypłacanie postojowego. Lepiej mieć zdrową rodzinę, niż mieć pełną wypłatę. Przy dzisiejszej liczbie zakażeń powinny polecieć głowy. Sprawdziło się to przed czym ostrzegaliśmy na początku epidemii - mówi nam górnik z kopalni Marcel w Radlinie.

899 potwierdzonych zakażeń wśród górników, 387 osób z pozytywnym wynikiem w testach przesiewowych, a 1817 kolejnych oczekuje na diagnozę w izolacji domowej. To najbardziej aktualne dane o skali ogniska koronawirusa w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. We wszystkich górniczych spółkach jest już 1200 chorych. Według ekspertów minie jeszcze wiele dni, zanim uda się opanować to ognisko epidemii.