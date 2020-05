Koronawirus na Śląsku. Tak ma wyglądać śledztwo w sprawie górniczego ogniska zachorowań

- W opanowaniu ogniska koronawirusa na Śląsku kluczowy jest czas. Musimy szybko dotrzeć do osób, które miały kontakt z zarażonymi. Odizolować je, zlecić im badania. To ogrom pracy, którą nazwałbym śledczą. Dlatego zdecydowaliśmy się wspomóc służby sanitarne z województwa śląskiego - mówi Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Koronawirus na Śląsku. Śledztwo epidemiologów

Zespół pracowników sanepidu z Olsztyna weźmie udział w dochodzeniu epidemiologicznym, które ma zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń na Śląsku. Nagły skok zachorowań do 140-170 nowych przypadków dziennie ma związek z pojawieniem się kilku ognisk koronawirusa w kopalniach . Janusz Dzisko opowiada, jak będą wyglądały działania służb.

- Typowanie i dotarcie do osób, które miały kontakt z zarażonym to najbardziej skuteczny sposób tropienia epidemii i w kolejnym kroku przerwania serii zakażeń. Liczę na to, że każdy z chorych przedstawi listę swoich kontaktów z innymi osobami za ostatnie 7 dni. Potem przeanalizujemy te dane, oceniając ryzyko zakażenia wirusem - mówi dyrektor Dzisko.