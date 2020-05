Koronawirus w Polsce. Będzie blokada Śląska? Apel prezydenta Sosnowca

Ten nagły skok liczby zakażonych to efekt kilku ognisk koronawirusa w śląskich kopalniach. By powstrzymać jego rozpowszechnianie (oprócz wstrzymania wydobycia w kopalniach: Murcki-Staszic, Marcel i Sośnica) było zorganizowanie testów przesiewowych dla górników. Od czwartku do niedzieli takim badaniom zostało poddanych 9,5 tys. pracowników kopalń. W sumie testy przygotowano dla ok. 12 tys. ludzi.