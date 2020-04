Koronawirus w Polsce. Szpitalowi w Radomiu brakuje pracowników. "Musimy szukać wolontariuszy"

Przez koronawirusa brakuje personelu

Dlatego w szpitalu brakuje nie tylko maseczek i płynu do dezynfekcji, ale brakuje też ludzi. Szpital robi, co może, żeby w tej sytuacji sobie poradzić. Rozpoczęło się więc poszukiwanie wolontariuszy. - Zaczęły zgłaszać się chętne osoby. Bardzo się cieszymy i prosimy o więcej - mówi Karolina Gajewska, rzeczniczka szpitala.

Osoby, które mogą się zgłaszać, muszą mieć co najmniej 18 lat i chęci, aby pomóc w walce z epidemią. Szpital zapewni niezbędne środki ochrony osobistej. - Wolontariusz musi mieć środki ochrony osobistej, tak samo personel. To jest bezdyskusyjne - podkreśla Gajewska.

Szpital w Radomiu wstrzymał przyjęcia

Choć i ze środkami ochrony są kłopoty. - To materiały, które szybko się zużywają. Cały czas prosimy, żeby też w tej kwestii nam pomagać - mówi rzeczniczka. - Mamy osoby, które szyją nam maseczki, dają rękawiczki, przywożą płyny do dezynfekcji. Bazujemy nie tylko na darczyńcach, piszemy też do wojewody, do marszałka.