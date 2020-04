Koronawirus w Polsce. Tragiczna sytuacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

"Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego wpłynęły kolejne wyniki testów - niestety wśród nich jest spora grup osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem" - poinformowała w środę rzecznik prasowy szpitala Karolina Gajewska. W sumie liczba zarażonych osób wzrosła do 115.

W szpitalu brakuje personelu medycznego do opieki nad chorymi, gdyż obecnie w kwarantannie i na zwolnieniach lekarskich przebywa około 500 osób. Chorzy, u których testy potwierdziły obecność koronawirusa, przenoszeni są do innych szpitali: w Kozienicach i do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. O sytuacji placówki powiadomiony został mazowiecki urząd wojewódzki i marszałkowski, z prośbą o pilne wsparcie personalne i rzeczowe. Szpital prosi też o pomoc woluntariuszy przy opiece nad chorymi, np. przy ich karmieniu.