Koronawirus w Polsce. Szpital w Radomiu wolny od COVID-19. "Cały czas jesteśmy czujni"

Koronawirus w Polsce. Procedury się nie sprawdziły

Przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym został postawiony namiot, w którym personel prowadzi selekcję pacjentów. - Nowi pacjenci są poddawani testom na obecność koronawirusa. Do czasu otrzymania wyników pacjent, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, oczekuje w izolacji - opowiada Gajewska. - Jeżeli wymaga natychmiastowej pomocy, jest wówczas traktowany jako podejrzany o zakażenie, a w izolacji przebywa na danym oddziale.

- Nie jesteśmy szpitalem jednoimiennym, nie wiemy z góry, jaki pacjent do nas przyjdzie. Jednoimienny wie, że trafi do niego pacjent zakażony albo podejrzany, my tego nie wiemy - zauważa rzecznik. - Różne instytucje, jeszcze przed wybuchem epidemii, przewidywały różne rozwiązania, które miały chronić takie placówki medyczne jak nasza. Ale wszystkie procedury się w ogóle nie sprawdziły - stwierdza.

Dodatkowo przy głównym wejściu do szpitala zostało zamontowane urządzenie, które każdemu wchodzącemu mierzy temperaturę ciała. - To urządzenie jest szybkie, dokładne i potrafi wychwycić kilka osób na raz, żeby sprawdzić im temperaturę. Jeżeli ktoś ma gorączkę, urządzenie to sygnalizuje. Wtedy taką osobę sprawdzamy jeszcze termometrem bezdotykowym - opowiada. - Jeżeli okaże się, że ta osoba ma temperaturę, to do szpitala nie wejdzie - dodaje.