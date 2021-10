Koronawirus w Polsce. Święta będą trudne dla służby zdrowia

W obliczu pandemii koronawirusa to będą trudne święta dla służby zdrowia - mówił w programie "Newsroom WP" dr Franciszek Rakowski Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Jak przewiduje, nawet kilkadziesiąt tysięcy łóżek covidowych może zostać zajętych. - Mówimy o apogeum. Problem jest taki, że w tym roku, jeśli będziemy przechodzili przez tą falę bez żadnych restrykcji, a wiele na to wskazuje, to apogeum będzie trwało dosyć długo. Wysoki poziom zarówno stwierdzonych przypadków jak i potrzebnych łóżek szpitalnych będzie utrzymywał się przez dwa, trzy miesiące - mówił ekspert. Nie należy się też spodziewać szybkiego spadku tych poziomu, jeśli nie będzie lock downu.