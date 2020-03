Koronawirus w Polsce. Studentka medycyny z Włoch przestrzega młodych ludzi przed lekceważeniem zagrożenia

pani punktu widzenia z tych włoskich doświadczeń czego powinni się Polacy błyskawicznie nauczyć żebyśmy nie mówili za jakiś czas o takich samych statystykach jak są w tej chwili we Włoszech Myślę że przede wszystkim kolacji nie powinni czekać aż na ulicę w Polsce wyjdzie wojsko aż zostanie wprowadzony stan wyjątkowy aż tak prawdę że będziesz wymusić na obywatelach pozostanie w do Maćko już w tym momencie powinni sobie ja nie mogę nawet wziąć do serc w absolutna konieczność pozostać w domach i nie żaden grill nie myślisz teraz jest czas na grill kiedy operacje planowe pacjentów onkologicznych czy nawet różnych poważnych stanów są przekładane lekarzy tutaj Pracują po 17 godzin Dzięki że myślisz że teraz jest czas na grilla nie nie ma teraz czasu na grilla od tego co robicie teraz w tym momencie zależy jak przejdę jakby jak rozwinie się dalsza trajektoria w najbliższe 2 4 tygodnie i nie nie liczyłam na to że poczekamy sobie teraz za 2 tygodnie tam nie nie nie nie nie lubię zrobią teraz Zależy to co się stanie i bardziej ludzie będą nie traktować tego na poważnie tym gorzej jakby sytuacja się rozwinie jak i dłużej będzie trwała więc to teraz się dzieje jest naprawdę kluczowe w Polsce mamy problem z tym że właśnie takie pierwsze rozluźnienie następuje wczoraj informowaliśmy o wielu młodych ludziach którzy spotykają się na ból na bulwarach nad że rodziny które wychodzą z dziećmi do placów zabaw Rozumiem że to się może zemścić Myślę że to się zemści bardzo szybko dlatego że ten wirus jest bardzo powiedziałabym bardzo sprytny przeciwnikiem ponieważ młodych osób a jak również u dzieci część osób większa część osób albo przechodzi bez objawów o albo ma lekkie objawy i takie osoby które sobie chodzą na bulwary że wszystko jest okej zdarzają po drodze wszystkich tych którzy sobie nie poradzą z tą infekcją jak również statystycznie mają również ryzyko ciężkiego przebiegu tej choroby bo nie zapominajmy ja mówię to co pokazują statystyki we Włoszech czy też od mojego moich kolegów którzy kwietniu młodzi ludzie również Mają ciężki Przebieg tej choroby również włączanie do respiratorów także jeżeli młodzi ludzie myślą że ich jakby sprawa on ja nie mam Ja nie tylko mate ryzyko ciężkiego przebiegu jak również lekarza ją po drodze tych mogą umrzeć z tego powodu więc naprawdę a Planujesz żeby wziąć na poważnie to nie jest tak że jestem młody Jestem bezpieczny na pewno takie myślenie bardzo szybko ząbki taka