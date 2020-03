Koronawirus w Polsce. Siostra zmarłego pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości apeluje do młodych

– Siedźcie w domach i nie narzekajcie. Cieszcie się, że żyjecie, bo za chwilę może was już nie być. To kilka tygodni w zamknięciu! – apeluje do młodych ludzi siostra zmarłego z powodu koronawirusa pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości, Michała Grajewskiego.

Koronawirus w Polsce. Apel siostry zmarłego pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości do młodych (East News, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)