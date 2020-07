Koronawirus w Polsce. Sanepid szuka uczestników mszy

W związku z tym samorząd wprowadził dodatkowe środki ostrożności. Do odwołania zamknięte zostało targowisko, wprowadzono ograniczenia do 5 osób liczby interesantów, które będą mogły jednocześnie przebywać w urzędzie gminy. Oprócz tego służby komunalne dostały specjalne wytyczne odnośnie do odbierania śmieci od mieszkańców objętych kwarantanną.

Koronawirus w Polsce. Piszczac. Sanepid apeluje

Jeśli chodzi o wiernych ze wspomnianych wyżej kościołów, to sanepid apeluje, aby wierni jak najszybciej zgłaszali się telefonicznie bądź mailowo do miejscowego sanepidu. Można to zrobić od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30-15.05 pod numerem tel. 83 344 41 60 bądź na telefon alarmowy poza godzinami pracy urzędu: 505 187 728.