Koronawirus w Polsce. "Są przesłanki, żeby być optymistą"

Statystyki dotyczące koronawirusa w Polsce z ostatnich dni mogą sugerować, że pandemia jest w zdecydowanym odwrocie i znacząco różnią się od tych, które martwiły nas jeszcze miesiąc temu. Jednak czy patrząc na te dane, można mówić, że epidemia faktycznie się kończy? - Tak, możemy tak powiedzieć. Epidemia się kończy, kończy się na pewno zdecydowanie trzecia fala. Czy to świadczy o zakończeniu problemu z koronawirusem? No tutaj duży znak zapytania – stwierdził gość programu "Newsroom" WP dr Michał Sutkowski. Podkreślił jednak, że nie możemy mówić o całkowitej eliminacji COVID-19. - Kończy się na pewno trzecia fala. Całkowicie o zakończeniu epidemii w Polsce nie można powiedzieć. Ale są przesłanki do tego, żeby być optymistą i uważać, że jest to początek wyjścia na prostą i to nie tylko w związku ze szczepieniami, ale przede wszystkim, bo od nich bardzo dużo zależy. Jeżeli ten proces będzie przebiegał dobrze, tutaj mam dużo wątpliwości niestety, no to unikniemy czwartej fali. Wtedy będziemy na dobrą sprawę mogli powiedzieć, że mamy w Polsce problem z głowy, jeśli chodzi o koronawirusa w takim sensie, w jakim rozumiemy go dzisiaj - problemów gospodarczych, społecznych, zdrowotnych, czy dużej epidemii. Będzie endemia, będzie to zakażenie, które z nami zostanie, ale będzie o zdecydowanie mniejszym zasięgu niż dotychczas w każdych tych sektorach – tłumaczył w rozmowie z WP dr Sutkowski.