Koronawirus w Polsce. Są najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia (piątek 5 marca)

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski ujawnił liczbę nowych zakażeń

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało dane z województw

Z raportu resortu zdrowia wynika, że kolejne 256 zakażeń "to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną".

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia a nowe obostrzenia

Te, które dotyczą całej Polski, to bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych. Nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce znoszą możliwość noszenia kominów, chust, bandan i przyłbic, jako zasłony ust i nosa.

Nowe obostrzenia w przypadku woj. warmińsko-mazurskiego to nic innego, jak powrót do wcześniejszych restrykcji - zamknięcia kin, galerii handlowych, a także powrót dzieci klas I-III szkół podstawowych do nauki zdalnej.