Koronawirus w Polsce. Jeszcze dziś nowe obostrzenia?

Koronawirus dramatycznie się rozpędza. Zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Nie wyklucza się, że jeszcze w piątek zostaną podjęte decyzje dotyczące zmian w obostrzeniach.

Trzecia fala koronawirusa w Polsce nabiera tempa. W piątek o godz. 10 zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem rozmów będzie aktualna sytuacja dotycząca pandemii koronawirusa w Polsce. Jak przekazywał w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller, możliwe, że zapadną na nim decyzje dotyczące nowych obostrzeń.

- Być może już w piątek będą podjęte decyzje w tym zakresie - mówił na spotkaniu z dziennikarzami. Zaznaczył jednak, że sytuacja jest dynamiczna i nie może w tej chwili powiedzieć, w jakim kierunku będą szły decyzje.

Dodał też, że rozważana jest zmiana w informowaniu o nowych decyzjach rządu. Do tej pory odbywało się to co dwa tygodnie. Jednak z uwagi na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych województwach możliwe, że będzie wprowadzony tygodniowy system raportowania.

Koronawirus w Polsce. Niepokojące informacje

- Niestety te trendy, które otrzymujemy w ostatnich dniach, utrzymują się. Dzisiejsza liczba nowych zachorowań to jest znowu ponad 15 tys., dokładnie 15 250 nowych przypadków. To oznacza znowu o ponad 3 tys. więcej przypadków niż tydzień temu - powiedział w czwartek w programie "Tłit" szef resortu. Dodał, że w porównaniu do środy ta liczba jest mniejsza, ale trzeba porównywać do sytuacji, która była tydzień temu.

W środę minister zdrowia na konferencji prasowej przyznał, że "III fala COVID-19 się rozpędza". - Mamy stałą dynamikę wzrostową, mamy powielenie o ponad 1/3 przypadków z tygodnia na tydzień. Obłożenie łóżek covidowych zwiększyło się o ponad 2 tys. hospitalizacji - mówił minister.

- Tendencja, którą widzimy, ma charakter trwały, ponieważ jak popatrzymy, co dzieje się ze średnimi między ostatnimi dwoma tygodniami, to w tej chwili przekroczyliśmy przewidywany średni poziom zachorowań - w tym tygodniu jest wyższy niż 10 tysięcy. Dokładnie wynosi 10 600, czyli bardzo szybko realizuje się scenariusz przekroczenia poziomu średniego i to jest bardzo duża zmiana w stosunku do średniej, jaką obserwowaliśmy tydzień temu - tłumaczył minister.

- Uruchamiamy szpitale tymczasowe. Podjęliśmy taką decyzję na posiedzeniu rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zostaną one uruchomione w 9 województwach. Pokazuje to, że jesteśmy dobrze przygotowani na III falę - przekazał.

