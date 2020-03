Koronawirus w Polsce. Są dwa kolejne przypadki

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że w Polsce wykryto dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem. "Wyniki dotyczą kobiety z województwa mazowieckiego i mężczyzny z śląskiego" - poinformowano.

"Pacjenci to osoby w sile wieku. Oboje są w stanie dobrym" - czytamy. "Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zarażonymi. Część osób już trafiła na kwarantannę" - dodał resort zdrowia. Jak wygląda obecnie stan przebadanych próbek w Polsce? Na 1154 wynik pozytywny dało 8 z nich.

Koronawirus w Polsce. Minister apeluje o odpowiedzialność

Na sobotniej konferencji ws. koronawirusa ( wtedy zakażenie potwierdzono u 6 osób ) minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał, że wszyscy pacjenci, którzy są chorzy, czują się względnie dobrze. - Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia - informował. - Ważne jest, by być odpowiedzialnym podczas kwarantanny domowej. Proszę nie narażać innych na ryzyko. Łamanie kwarantanny może podlegać pod Kodeks karny - dodał Łukasz Szumowski.

Głos w sprawie zabrał także szef rządu Mateusz Morawiecki. Przyznał, że przykład innych europejskich państw pokazuje, iż zakażonych z pewnością będzie więcej. - To nam mówią eksperci, dlatego muszą być dostępne środki i te środki, chcę z całą mocą podkreślić, są dostępne w budżecie - oświadczył. Wcześniej o pieniądze na walkę z epidemią pytany był również wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaznaczył, że każda suma, która będzie niezbędna do ograniczenia ewentualnego zagrożenia i rozprzestrzeniania choroby, zostanie na to przeznaczona.