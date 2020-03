Wpadka Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wyborca wytknął jej nieścisłość

Podczas spotkania z mieszkańcami jeden z wyborców zarzucił Małgorzacie Kidawie-Błońskiej (KO), że raz popierała program 500+, a innym razem nie. Polityk Platformy stwierdziła, że nie jest to prawdą. Ze strony Sejmu wynika, że jednak tak właśnie było.

Zdarzenie miało miejsce w tym tygodniu podczas wizyty Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Kutnie w województwie łódzkim. Jeden z mężczyzn obecnych na sali stwierdził, że polityk manipulowała tematem koronawirusa twierdząc, że rząd ukrywał informacje w tej sprawie. - Okazało się to nieprawdą – stwierdził wyborca. – No i koronawirus jest - odpowiedziała mu Kidawa-Błońska.

Wyborca twierdził też, że wicemarszałek raz popierała program 500+, a innym razem nie. - Jeżeli to miał być program prorodzinny, jeśli ludzi ma się zapędzać do posiadania dziecka, to niech to będzie na pierwsze dziecko - tłumaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska i dodała: "I chciałabym, aby pan to sprawdził. Głosowałam za 500+. Staraliśmy się o poprawkę, żeby było 500+ na pierwsze dziecko i jest to 500+ na pierwsze dziecko".