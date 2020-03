WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu: kraje Europy Zachodniej pytają nas, jak postępować Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że "koronawirus to największe wyzwanie od II wojny światowej". Co na to Polska? - Uważamy, że... w takim razie skąd taki głos jak chociażby Angela Merkel która mówi że największe wyzwanie to jest nasze największe wyzwanie od drugiej wojny światowej czy polski rząd też do walki z koronawirusa podchodzi dokładnie w ten sam sposób uważamy że to jest jedno z największych zagrożeń które mieliśmy w ostatnich latach absolutnie tak dlatego też i podjęte kroki wyprzedzające Niech pan zauważy w stosunku do krajów Europy zachodniej my kilka dni w decyzję o zamknięciu Szkół kilka dni wcześniej podjęliśmy decyzję o zamknięciu granic kilka dni wcześniej podejmowaliśmy inne decyzje które są związane z bezpieczeństwem w związku z tym akurat w tym zakresie to kraj Europy Zachodniej w wielu przypadkach pytają nas o to w jaki sposób postępować ponieważ te doświadczenia mieliśmy wcześniej mimo tego że liczba zachorowań w Polsce Była zdecydowanie mniejsza rząd zdecydował się na podjęcie aby ograniczyć liczbę zachorowań dodatkowo pamiętajmy o tym że właśnie z tego powodu że sytuacja pod względem gospodarczym może być U najbliższych miesiącach niepokojąca ten duży kryzysowe 212 miliardów środków budżetowych środków płynnościowy to jest 10% polskiego PKB które dodatkowo trafiają w różny sposób po to aby pobudzić polską gospodarkę i potas polskie przedsiębiorstwa przeszły przez ten trudny czas w łatwiejszy sposób nikt nie mówi że ta sytuacja niestety nie będzie trudna bo będzie trudna dla całego świata będzie trudna dla całej Europy też te działania które teraz podejmujemy ale oczywiście z informacją o tym że to nie muszą być Ostatnie działania my jesteśmy otwarci na to aby w miarę rozwoju sytuacji również podejmować kolejne kroki jesteśmy jako kraj gotowi na rosnące zapotrzebowanie na wykonanie testów na koronawirusa w tej chwili tak tutaj mamy laboratoria które się pojawiają uruchamiane są nowe Oczywiście mamy takie sytuacje również że niektóre z nich muszą chwilowo zawiesić swoją działalność tak jak wczoraj mieliśmy ale wtedy te Nel te badania są przeprowadzane w innych laboratoriach liczba testów w tej chwili jest zabezpieczona co najmniej na kilkanaście dni do przodu W związku z tym tutaj żadnego problemu ściągamy je na bieżąco ale oczywiście cały czas te testy są przeprowadzane zgodnie z zaleceniami światowej organizacji zdrowia w pierwszej kolejności dla tych osób które miały kontakty z osobami zagrożonymi i które miały potencjalną możliwość zakażenia się