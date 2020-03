WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 kwarantannawojciech andrusiewicz oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia prostuje informacje ws. zmarłej 27-latki - Najprawdopodobniej nie jest to szósta ofiara koronawirusa - powiedział w najnowszym odcinku programu specjalnego WP rzecznik Ministerstwa... Rozwiń Sony wiemy na temat tej 6:00 ofiar … Rozwiń Transkrypcja: Sony wiemy na temat tej 6:00 ofiary i czy faktycznie koronawirus był bezpośrednią przyczyną śmierci właśnie tyle Wiemy już obecnie że najprawdopodobniej nie jestem ofiara koronawirusa ponieważ z informacji którą uzyskaliśmy niedawno dosłownie 20 minut temu ze szpitala w Łańcucie wynika że bezpośrednim powodem śmierci tej młodej i była jednak sepsa czyli mówimy tutaj o zakażeniu bakteryjnym ta młoda kobieta rzeczywiście była chora i na kowic i była zakażona wirusem ale do śmierci doszło jednak z powodu sepsy taką mamy informację od samego szpitala w Łańcucie a Proszę w takim razie powiedzieć jak wygląda sytuacja w Łańcucie dlatego że w Łańcucie jedna osoba zmarła bezpośrednio na koronawirusa tak znaczy sytuacja wygląda tak jak w każdym szpitalu każdy szpital przyjmuje pacjentów obsługuje na bieżąco zajmuje się zarówno standardowymi pacjentami jeżeli to nie jest szpital jednoimienne typowe zakaźne jaki wydzielonymi na izolatkach pacjentami zakażonymi Korona wirusem także praca akurat w szpitalu w Łańcucie przebiega normalnie ale rzeczywiście jest to drugi drugi przypadek osoby zakażonej koronawirus m która zmarła Ale nie jest to bezpośrednia przyczyna koronawirus nie jest Bezpośrednią przyczyną więc do pracy szpitala szpital pracuje normalnie mówi Pan normalnie ale to jest słowo bardzo w tej chwili opinią genne bo coraz więcej informacji takich medialnych na sushi onidere dociera właśnie zł a gdzie personel tej porodówki w tym szpitalu mówi że jest zupełnie bez żadnej jakiejkolwiek wsparcia ochrony czegokolwiek bo wszystkie siły i środki są przeznaczone dla tych ratują ludzi czy też badają ludzi chorych na koronawirusa ale jak rozumiem też każdy szpital w naszym kraju który Prowadzi różnego rodzaju zabiegi i operacje Tutaj mówimy również o zabiegu Jeżeli tak możemy powiedzieć cesarskim cięciu przy porodzie no jest do tego typu zabiegów Jednak jeżeli chodzi o środki zabezpieczenia osobistego czyli mówimy tutaj o maseczkach mówimy tutaj o kombinezonach to rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia wspólnie z agencja rezerw materiałowych kieruje te środki zabezpieczenia osobistego przede wszystkim do szpitali zakaźnych ponieważ to tam będzie jest już ten front walki z koronawirus m bezpośredniej walki z koronawirus m z kolejnymi zakażeniami I co tam należy kierować wszystkie wszystkie nasze siły ale oczywiście w miarę możliwości Wspieramy także inne placówki ale pamiętajmy sprzęt jest potrzebny właśnie w szpitalach jednoimiennych szpitalach zakaźnych powinien rzeczników wróciła jeszcze na chwilę do tych 27-latki bo bo chociaż Mówi pan że te przyczyny śmierci nie są tak jednoznaczne do tej pory omówiliśmy wyłącznie osobach starszych które są bardzo zagrożone i to one głównie narażone są na silne powikłania czasem teraz mamy młodą osobę a doskonale widzimy co się dzieje osób nie przestrzega kwarantanny wzięliśmy co się działo w ostatnich dniach w Warszawie nadwiślańskich bulwarach gdzie te młode osoby się zbierały Wydaje mi się że warto ponawiać Apel do tych osób żeby przestrzegać kwarantannie nas powiatowy komend mówiła że młody mężczyzna nie zerwał się z plantany bo chciał zobaczyć się z dziewczyną to zdecydowanie Panie redaktorze No to jest nasz ciągły apel o to żeby przestrzegać kwarantanny ale przestrzegać też tej kwarantanny nie zalecenia sanepidu czy służb Służb ochrony zdrowia ale takiej kwarantanny stół Została wprowadzona między innymi poprzez zamknięcie Szkół przedszkoli żłobków czy też zamknięcie w większości sklepów w galeriach handlowych to jest ta nasza taka kwarantanna społeczna i tutaj o czym jest zalecenie takie jesteśmy odseparowanie od innych osób na spacery możemy chodzić jest to wskazane żeby w dniach kiedy rzeczywiście Mamy słońce możemy moodd na dworze wspólnie z dziećmi przespacerować się Idźmy na ten spacer ale nie spotkajmy się w większych grupach nie z krzyku i my się ze znajomymi nie róbmy grilli nie przesadzajmy na bulwarach w ręku chociaż już to jest zabronione cenny czas jest czasem można by rzec spędzony z rodziną i LI tylko skupcie się na kontakcie z rodziną pamiętajmy większe ludzkie to jest zawsze zagrożenie a my chcemy przerwać możliwe możliwą transmisje wirusa z osoby na na osobę jeżeli teraz nagle kiedy zrobi się ciepło wszyscy wylęgnie my na ulicę na bulwary nad Wisłę na na plażę to naprawdę może się zadziać że sprzed której chcemy uniknąć czyli zakazanie się nawzajem od siebie dużej Rzeszy ludzi