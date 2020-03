WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze sławomir świerzyński + 4 spowiedźbayer fullkoronawirusks. Paweł Rytel-Andrianik oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Rzecznik KEP ksiądz Paweł Rytel-Andrianik o słowach lidera Bayer Full - Nie ma czegoś takiego jak spowiedź przez telefon, to nie istnieje. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski mówią, że spowiedź nie jest... Rozwiń i tam prosili o sakrament spowiedz … Rozwiń Transkrypcja: i tam prosili o sakrament spowiedzi kiedy mogę przystąpić do sakramentu pokuty wypowiadali się także przez telefon absolutnie nie absolutnie nie dlatego że to nie ma czegoś takiego jak spowiedź przez telefon po prostu takie coś nie istnieje przypomniało że w do sprzedania w prezydium konferencji episkopatu Polski to filmowa precyzyjny Przeczytaj ten fragment bardzo ważny nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej w komunikacji internetowej tym podobne stolica apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon wszystkich graczy zapłacenie jest tak że skoro ja idę do kościoła w niedzielę i razem a uczestniczy w mszy świętej przez za pośrednictwem telewizora w Wirtualnej Polsce Polecamy WP pilot A to także nie można byłoby zrobić wyłomu i jednak spowiadać się pośrednictwem właśnie środków elektronicznych czy to terenie czy to wideo czat Nie absolutnie nie istnieje coś takiego dlatego że jest można przyjąć komunii świętej przez ten Przez telewizor ale z drugiej strony chrzciny mówi się o duchowych przyjęciu chrzcin mówisz na przykład dziecko nienarodzone to rodzice także mogą ochrzcić to dziecko to co jest nauka której Każdy rodzic jest uczony przed przeprosinami dziecka nie to jest chrzest się przez głową coś takiego że to jest chrzest pragnienia ale to już takiej sytuacji jest na przykład jak ktoś przygotowuje się do chrztu jest w kraju na przykład Gdzie jest prześladowanie chrześcijan żeby przystąpił do chrztu ale my nie może prawda ale to jest ten to to pragnienie i na przykład tutaj chrzest jest pragnienia To kiedy była taka sytuacja że nie ma żadnej możliwości żeby nie ma możliwości ale naprawdę no trudno sobie wyobrazić dlatego że nawet osoba niewierząca według Katechizmu Kościoła Katolickiego nawet osoby niewierzące mam już mamy już jakoś w tej kwestii Na koniec chciałabym poprosić jeszcze księdza komentarz do dzisiejszego wpisu na Twitterze Sławomira świerzyńskiego lidera które przetrwało rozsądkowi i zalecenia biskupów i zachęta do tego aby nawet pomimo niebezpieczeństwa związanego z Koroną wirusem chodzić i do kościołów możemy chodzić do kościoła kościoły są otwarte do pięciu osób