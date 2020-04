WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze włodzimierz czarzasty + 2 koronawirustłit 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Rząd na razie nieugięty ws. lekarzy. "To jest tak nierozsądne, nieetyczne, głupie" Największy samolot świata przyleciał we wtorek do Polski ze sprzętem medycznym - Rząd polski popełnił masę błędów, jeśli chodzi o walkę z... Rozwiń Będzie nam łatwiej teraz już walcz … Rozwiń Transkrypcja: Będzie nam łatwiej teraz już walczyć skoro na wirusem dzisiaj na Okęciu ląduje największy samolot świata między innymi maseczek wreszcie Polska zaczęła poważnie traktować z sobie różnego rodzaju sprzęt żeby było łatwiej walczyć o proszę pana rząd polski zrobił masę błędów jeżeli chodzi o tą chorobę i o walkę z tą z tą chorobą i nie mówię po To byłem ja potrafię pochwalić niektóre elementy tarczy i potrafią powiedzieć co jeszcze powinno być wprowadzone to jest linia lewicy można po prostu wszystkich opluwać tylko dlatego że się inaczej nazywają albo są w innych partiach No ale jeżeli chodzi o rząd polski No to tak ten samolot pewnie mógłby przylecieć z miesiąc bo są takie Państwa które są mniejsze od Polski jak Czechy do których przyleciał ten samolot wiem czy ten czy inny ale z Chin z tym zabezpieczenie to po pierwsze przecież przypominam sobie półtora miesiąca kiedy mówiliśmy że jesteśmy cudownie zabezpieczeń i gdyby nie aktywność ludzi społeczeństwo polskie Zresztą zawsze w takich jak jest bardzo aktywne i pomoc dla szpitali pomoc ze strony ludzi było było wiele o wiele o wiele gorzej tym ludziom Zresztą się należą Wielkie dzięki no ale na polski Nie rozumiem tego nie chce dać 50% dodatku do pensji dla pielęgniarek dla lekarzy dla ludzi którzy dzielili normality pan walczą z wirusem to jest tak nierozsądne to jest takie etyczne to jest tak głupie wie pan czy pan myśli że lekarz albo pielęgniarka się ucieszy że pan Duda albo albo pan Szumowski w telewizji w pochwali będąc 96 godzinę na dyżurze to nie będę tobą to jest bez sensu