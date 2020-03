Koronawirus w Polsce. Ratownik medyczny zaatakowany przez pacjenta. Z ranami kłutymi trafił do szpitala

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że pacjent przyjechał niedawno z zagranicy, przez co był poddany kwarantannie. Odbywał ją u rodziny. Z powodu niestandardowego zachowania rodzina wezwała zespół ratownictwa medycznego. Zapadła decyzja o przewiezieniu pacjenta najpierw do szpitala zakaźnego w Bolesławcu, a następnie, ewentualnie, do szpitala psychiatrycznego. Pacjent podczas transportu był spokojny, jednak nieoczekiwanie wyjął nóż i zadał nim ratownikowi kilka ciosów w klatkę piersiową. Wywiązała się szamotanina, napastnik zbiegł. Ostatecznie policja zatrzymała go w środę rano. Ranny ratownik przebywa w szpitalu w Bolesławcu.