Koronawirus w Polsce. Pytanie o zdrowie prezesa PiS. Radosław Fogiel odpowiada

kilka dni temu mówił pan w mediach że prezes Kaczyński pracuje w centrali PiS na Nowogrodzkiej jednak coraz większa liczba polityków zjednoczonej prawicy pracuje a zdanie część jest objęta kwarantanna prezes Kaczyński również zmienił swój tryb pracy i na przykład pracuje z Żoliborza czyli ze swojego domu tak jak wielu wielu polityków zjednoczonej prawicy wielu polityków z rządu również mówi również o tym we wspomnianym wywiadzie regularnie pracuje z centrum w centrali partii oczywiście w składzie ograniczony do minimum oczywiście z zachowaniem zasady bezpieczeństwa na wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia głównego inspektora się łączy Przestań Nie patrzę to są rozmowy telefoniczne jak to wygląda jak się to może zarazić No w zależności od potrzeb Oczywiście spotkanie osobiste są ograniczone do niezbędnego minimum większości jest telefon Ale jeśli są potrzeba jeśli jeśli byłam potrzeba zorganizowania telekonferencji na z większą ilością z większą liczbę uczestników to oczywiście to też jest mój pan prezes Kaczyński i pan premier Kaczyński były premier kontaktuje się z ministrami poprzez telekonferencję Rozumiem że ministrowie nie przyjeżdżają że na Nowogrodzką Panie redaktorze No tak jak mówię te spotkania osobiste są ograniczone do głównie głównie mówimy o kontaktowaniu się przez środki pozwalające na robienie tego na odległość ze zdrowiem prezesa Rozumiem wszystko jest w porządku dziękuję wszystko dobrze testów na koronawirusa nie było robione tego co pan prezes mówił w wywiadzie radiowym nie miał robionych testów