Koronawirus w Polsce. Puste kościoły, puste tace? “Może być problem”

Koronawirus a kościelna taca

Jak mówi dalej, zna co najmniej jedną parafię, która już ma bardzo złą sytuację. Parafia jest mała, ledwie kilkaset osób. Tamtejszy ksiądz ciężko chorował, przez co nie mógł chodzić po kolędzie, a co za tym idzie nie zbierał wtedy ofiary.

Zmienić system składania datków

- Widzę wielki fenomen tego, jak parafie zbudowały alternatywną sieć duszpasterską. Na Facebooku i YouTubie mnóstwo jest transmisji parafialnych. Mnóstwo pracy, którą księża wykonują na co dzień, z dnia na dzień zdołali przenieść do internetu albo zorganizować w inny sposób - mówi dalej. - Nie uważam, że jako Kościół jesteśmy w obecnej sytuacji poszkodowani. W sytuacjach nadzwyczajnych Kościół zawsze działa nadzwyczajnie - podsumowuje.

Krytyka europosła

Ale na europosła PiS Kosmę Złotowskiego, za jego apel, posypała się lawina krytyki. - Nie od moich znajomych tylko od tych, których w życiu nie widziałem. I z całą pewnością nie od tych, którzy w niedzielę uczestniczyli we mszy, a do nich się zwracałem - mówi nam Złotowski.

- Nie wiem, czy to jest aż tak ważne sprawa - zastanawia się. - Ale jeżeli idzie się w niedzielę do kościoła, to zwykle coś się daje na tacę. Jeżeli do kościoła się nie idzie, a mszę ogląda w telewizji, to nie ma możliwości wrzucić coś na tacę.