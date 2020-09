Koronawirus w Polsce. Prokuratura przedłuża śledztwo ws. DPS w Czernichowie

- Śledztwo prowadzone jest w sprawie sprowadzenia w okresie od 15 marca do 17 kwietnia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pensjonariuszy i pracowników ośrodka poprzez szerzenie się choroby zakaźnej COVID-19, to jest z art. 165 par. 1 Kodeksu Karnego. Nadal znajduje się ono w fazie in rem – poinformowała prokurator Michulec.