Koronawirus w Polsce. Prof. Zembala apeluje: pandemia powinna nas łączyć, a nie skłócać

- W trudnym czasie pandemii miarą prawdziwego patriotyzmu było, jest i będzie tylko stosunek każdego z nas, w każdym miejscu pracy do tego, jak walczyć, jak pomagać, jak przezwyciężać. Chcę, żebyśmy to wszyscy zrozumieli - nie czas na spory, waśnie, niezależnie z jakiego źródła pochodzą - tłumaczył profesor Zembala.

Strajk Kobiet - co z koronawirusem? Prof. Zembala zabiera głos

- Ja podzielam ten protest, podzielają go także moje dzieci, ale jednocześnie proszę was wszystkich, szczególnie protestujących, żeby z należytą powagą odnieśli się do służb mundurowych. Pamiętajcie, że ci policjanci także mają swoje rodziny. Oni także powinni być zdrowi. Oni stają na straży porządku - odparł prof. Marian Zembala.