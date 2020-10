Koronawirus. Prof. Marian Zembala krytykuje protesty rolników

Rolnicy zamierzają blokować w środę główne drogi dojazdowe do miast w kilku województwach, natomiast 13 października zapowiedzieli "wielotysięczny" protest na ulicach Warszawy. Lider AGROUnii Michał Kołodziejczak stwierdził , że dojdzie do "paraliżu stolicy". - Mądry, rozumny Polak nie będzie robił barykad teraz i mówił o barykadach w stolicy, kiedy walczymy o zdrowie i życie. Nieodpowiedzialna decyzja, godna potępienia, nierozumna - skomentował w RMF FM tę zapowiedź prof. Marian Zembala.

Legendarny kardiochirurg dodał, że "rząd musi temu dać stanowczy odpór". - Liczę na premiera Mateusza Morawieckiego. Poznałem go, to rozumny Europejczyk z krwi i kości. To rozsądny człowiek i sobie nie da w kaszę dmuchać - dodał lekarz.