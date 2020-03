WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze lekarz + 2 wrocławkoronawirus oprac. Magdalena Nałęcz 2 godziny temu Koronawirus w Polsce. Prof. Krzysztof Simon z Wrocławia o buncie lekarzy: to jest niedopuszczalne - W tej chwili odpowiada mi taktyka polska i europejska - powiedział w specjalnym odcinku programu WP nt. koronawirusa prof. Krzysztof Simon... Rozwiń panie profesorze ale wydaje że Wie … Rozwiń Transkrypcja: panie profesorze ale wydaje że Wielka Brytania ma zupełnie inny pomysł na radzenie sobie z chorobą to znaczy nie są podejmowane tak drastycznego środki jak na przykład w Polsce jest to zupełnie inny model ludzie nie są wysyłaj na kwadrans Czy ty popełniają błąd wie Pan Nie wiem oni wzięli to co ja panu przekazuje że większość przypadków ludzi młodych i jest nic im nie będzie jako takim będzie zdrowa poza osobami które są w chorobowość jakoś istotne problemy i starczy mi nie pan Johnson powietrze wyraźnie dla wielu rodzin skończy się to tragedią pożegnają c6e swoich bliskich schorowanych Cześć jakby eliminacja tej Popular Jeśli dojdzie na masowej skali zakażeń na razie w Polsce tego nie ma ale na pewno jesteśmy na szczycie wzrosła w a i kwestia do jakiego to poziomu dojdzie jest to duże średnie i państwa ale dużo z ludnością Polska 40 ogromna ilość przyjeżdżających przez Polskę duża ilość emigrantów trzeba się z tym liczyć noc taktyka Kiedy będzie to Kielc do przebiegała zasadę przyczynowego praktycznie poza różnimy eksperymentalnymi metodami też dostosuję panie profesorze to która taktyka jest bliższa pana serce Polska chińska czy może brytyjska to mniej więcej wszystko na tym poziomie brytyjska według mnie zbyt liberalna i no i ja przeludnienie na kuziemko nakłada szerzenie się zakażenie jako takiego nie puści to na wolno dowolne co chcecie choroba jest banalna przyjmujemy Ile trzeba tylko tych nie odwiedzajcie starych ludzi i chorych no taką przyjęliśmy metodę myśmy przyjęli bardziej restrykcyjnie o graliśmy pobraliśmy szerzenie się między tymi potem jest między miejscowościami gdzieś na Boga skupiskami ludzkimi No brytyjska służba zdrowia państwowa to oczywiście różne ale prywatnego nieba wyższym poziomie jest więcej pracowników lepiej opłacany by trochę dzielimy wózki na rzeźbie boginią szpitalach na których nie ma lekarzy pracujących zmieniła pielęgniarek panie profesorze Włochy poszukują lekarzy i pielęgniarek w ten sposób podejścia panie profesorze jak u was wygląda sytuacja z parasolem oddział w szpitalu obsady Choć nikt nie chce pracować na pełnym etacie bo woli A zarówno na uczelni jak mi szpitalu bo woli pracować na 3/4 niż dostępne prawda do łóżek do wiedzy do możliwości naukowych do przychodni że dwa trzy razy więcej zarobi w tym czasie mniejszym nakładek z tym mniejszym stresem nikt nie będzie go wyzywa regulacyjny przyjęć awantury są na okrągło moim profesorze Ale są jeszcze takie sytuacje jak Łomża o której na pewno pan słyszał że jestem błąd lekarzy to to to to to dosłownie jedną dosłownie jedno zdanie że po prostu jest jest szpital który się dowiaduję że w tej chwili będzie Przekształcony w szpital zakaźny i na ile to lekarze się buntują z poleceniem lekarze się Włączyłem bo mówił że się nie są w stanie przekształcić z kardiologa na przykład zakaźnika że nie umieją że się boją Proszę pana mają typ lekarza to jest po prostu obrażające to nie chodzi o jakiekolwiek inne poglądy się jakie robaki jest sanepidem logiczny ogłoszony przez państwo państwo oczywiście rozpoczęła go zbyt późno prawda ale rozpoczęło podjęła działania to przysięgaliśmy przysięga Hipokratesa skończyliśmy do mamy dyplomy lekarskie i jeżdżę Kto to jest moja mama się zajmować medycyną oczywiście kwestia zakaźnych Google pokaże już dawno to i oczywiście nie ma Nie wiem jak było w miarę zapiszesz tam był ogromny problem jestem oddziałem jako takim obsadą jest specjalista lekarz u mnie zapalenie płuc je leczyć i nie i nie zawracają głowę kardiolog też bym nie zapadnie pytanie tylko migotanie przedsionków profesor niedopuszczalne postawy i nieakceptowalne z mojego punktu widzenia