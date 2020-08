WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze śląsk + 2 koronawirusprof. Krzysztof Simon Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Prof. Krzysztof Simon: To nie jest druga fali epidemii Profesor Krzysztof Simon był gościem w programie WP "Newsroom". Specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych zapytany o to, gdzie obecnie jesteśmy,... Rozwiń jesteśmy jeśli chodzi o epidemie w … Rozwiń Transkrypcja: jesteśmy jeśli chodzi o epidemie w Polsce to że to jest żadna druga fala Dom cały czas jako specjaliści się wypowiadamy epidemia przebiega jak każda epimer gwałtownym wzrostem mieliśmy mało też to wiadomo boję tych zakażeń rozszerzyła się faluje było ciepło ludzie radzili się nie bywać w domach byli na plażach tamto siamto prawda Robiliśmy już tamte restrykcje były które miał dekorowane a ludzie mnie się tego dostosować No i teraz to wszystko wzrasta pokój jeszcze ludzie wracają po drugie nigdy restrykcji nie przestrzega naczelnik No cześć przestrzega ale większość nie bo też byłem na wczasach wnuczkami widziałem co się dzieje do tego dochodzą nikt nie egzekwuje tych prostej restrykcji dystans maski i mycie rąk przed wejściem jakby nikogo w banku nie obsłużona nie wpuszczono do nigdy miałbym na pewno tam trochę mniej dlatego się zwie liczba testów i dostępnych laboratorium w Toruniu Sanepid to troszeczkę uporządkował to swoje funkcjonowanie bo do tej pory miał pan wyniki przesiewowe z kopalni a oraz badania ze szpitali osób nic nie piszę jak to logicznie w całość powiązać to być dwa różne badania dotyczące tego samego wirusa i tej samej choroby To w takim razie jeśli chodzi o te restrykcje te Nowe zalecenia O której są dobre Czy wszystkie są dobre Czy egzekwowanie Jezu jak mam to ocenia w takim razie to to co w tej chwili się bawię krytykowała władze i rząd zgadzają się Z bardzo wieloma rzeczami I teczkę tego wam że będę ci was jak gania Kolasa prawda że nie za brak maski No Niemniej jednak te wypowiedzi ostatnio ministra Kraski wydaje mi się być racjonalnej uzasadnione tylko trzeba ludziom wyjaśnić po co to się robi przesyłki uwagę przeciętny średniowieczne o ten mała nawet dobrze Nie bardzo rozumiem dlaczego sąsiad do tej ulicy ma strefę a a w sąsiedniej ulicy już jest strefa B albo albo żółta czerwona czy czy czy zielona i tak dalej to trzeba ludziom wytłumaczyć żeby się nie przenosili dlaczegoś to się robi aby ograniczyć w danym miejscu chodziło to o wesela akurat wypowiadam się pod temat na temat Górnego Śląska gdzie te miasta są znane i to nie można dzielić od Zabrza Zabrze Od czego od jakiejś innej miejscowości to jest jeden konglomerat może w Warszawie wygląda to to są oddzielne Gminy ale to jest jedno wielkie aglomeracje jakoś chyba trzeba to inaczej być może całą strefę obłożyć krzywą samym noszeniem masek tak jak w Lizbonie w Barcelonie w wielu innych miasta czy w Rio de Janeiro Siedlec Przemieszczają oczy nie mają tam masek jako taki No niestety mam i nic na to nie to nie jest złośliwe po prostu jest debilem