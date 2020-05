Koronawirus w Polsce. Prof. Krzysztof Simon skomentował tłumy na koncercie w Ciechanowie

panie profesorze Chciałem pana zapytać o o jak najbardziej realną sytuację nie wiem czy widział pan co się wydarzyło w Ciechanowie gdzie został zorganizowany koncert dla mieszkańców w założeniach mieli oni go słuchać z balkonów i sokiem stało się jednak tak że wszyscy rzucili się pod scenę i są tego zdjęcia Zresztą właśnie teraz widzimy trudno powiedzieć czy wszyscy zachowali tutaj bezpieczne odstępy jakby pan ocenił taki taki koncert taki pomysł Szlachetka miła inicjatywa ale niestety bezmyślna jako taka chyba że wszyscy stali 2 m od siebie minimum prawda i mieli maskę i myli potem ręce jak widzę większość miała te maski taka co jest rzeczą w dużym stopniu klejącą się nawzajem i tak dalej jest przynajmniej ten warunek spełnili jako taki natomiast oczywiście było tych ludzi za dużo No bo był zakaz spotkań przypomnę że ale tylko ludzie łamanie ostatnio też publicznie oficjele mama lizaka ze spotkań natychmiast po ogłoszeniu nie będąc złośliwym ani będąc złośliwy natychmiast po ogłoszeniu restrykcji o nie gromadzeniu się wie pan przykład płynie z góry nawet nie ma się co dziwić udział ci przynajmniej mieli maski pani prawda że mówi Pan przykład idzie z góry No i właśnie o te górę chciałem zapytać a nie chcą będziemy minister zdrowia Łukasz Szumowski który każdego dnia apelu żeby było wykonywanych więcej testów tak ja na przykład uważam że jeśli mamy zahamować jakiekolwiek mamy najwięcej pacjentów z jednostek dużo zdrowia przewożony i obecnie to absolute personel służby zdrowia i wszyscy nowo przyjmowani pacjenci powinni być testowani bo no inaczej nie zachowujemy tego pacjent raka nie testowane na oddział zakaża 20 osób i mamy ciągle takie takie i takie ekscesy typu kolejny DPS kolejny wzor się Załamuje i pojawia się panu 50 60 pacjentów jeśli będziesz sztuk jednego dnia to żaden szpital taki masy nie przyjmie po prostu przypominam że ci ludzie są pierwotnie bardzo ciężko chorych i i niewiele i można pomóc prawda jeśli coś dodatkowego się pojawia także to trzeba bardzo uważać tym wszystkim dlatego testować powinniśmy dla mnie służby zdrowia przerzutnia nie wydawać zakazy pracy dla innych Jedni pracują mnie 1/2 etatu na przykład a pozostali a drugi etat pełne mają gdzie indziej i jak u mnie pracuje do 3:00 to nie może gdzie indziej pracować brodatych na tam gdzie mu więcej płacą a z drugiej strony ma pan ginekologów czy na stacjach biali zajmujących się którzy nie mają takich restrykcji bo nie pracują w szpitalu covid owym takie rozporządzenie Ministerstwa No kto to w ogóle za coś takiego no na imprezę ale dzisiaj rano jeszcze słyszałem ministra szumowskiego który powtarza to jak mantrę że my możemy robić nawet w tej chwili już 2400 dziennie to dlaczego my ich nie robimy w takim razie tego to ja nie wiem a z tego to ja nie wiem trzeba to zlecać absolutnie uważam że każdy pacjent odnowy pojawia się szpital pojawiają się przecież pozaszpitalna mi oczywiście mniejsze ilości bo się liczbie bo ci pacjenci się boją to powinien mieć na wstępie badane w kierunku wykonania badań w kierunku covid skoro jest epidemia i wtedy nie będzie postępującego Na oddziałach to samo dotyczy personelu i nie ma innego wyboru albo pomijam przestrzeganie tych wszystkich środków ochrony osobistej i i tego ty sąsiad dystansik tego się takiego w szpitalu trudno jak się robi opatrunki czy zabieg całkowicie się izolować od pacjenta to jest nierealne nie trzeba przeczekać wszystkich zasad bezpieczeństwa przez za te wszystkie incydenty jakie mamy to albo pacjenta który był chory albo bezobjawowy i wszystkich zakazał to się rozwinęło albo służba zdrowia nie używała żadnych środków ochronnych przy opiekuna tej pacjentami lub lekceważył a to też większość i to trzeba sobie jak nie pojedzie Pani prognozę ale fakty są takie że w ostatniej dobie mieliśmy wykonane 7000 testów możliwości są na 20 25 000 po prostu mówi że nie ma zielonego pojęcia dlaczego nie wykorzystujemy pewnych mocy ale to może już naprawdę łapać każdego i jak leci testować korą marnujemy nasze możliwości testowania panie panie redaktorze to czy łapać każdego pana pana kole z drugiej strony no nie siedzicie państwo studiu prawda do średniej odległości mata jakbyście byli pacjentami szpital AD różnego złapał pan rękę posiadłość Skoda to powinien pan być testowany Skąd wiesz że pani jest nosicielem jeśli pan dochodzi do obiektu zamkniętego i oto postuluje absolutnie w tym momencie liczba tych testów gwałtownie gwałtownie się zwiększyła i jednocześnie byśmy eliminowani osoby które nosicielami lub skąpoobjawowa mi no nie ma innego wyjścia tych badań się po prostu nie zleca takim osobą