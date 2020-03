WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze minister zdrowia + 2 koronawirusandrzej matyja 2 godziny temu Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Matyja: grozi nam czarny scenariusz - Gdy nadal będzie taki przyrost i dynamika zakażeń jak teraz, to może nam grozić scenariusz gorszy niż we Włoszech - stwierdził w programie... Rozwiń panie profesorze Jaka jest w tym m … Rozwiń Transkrypcja: panie profesorze Jaka jest w tym momencie wydolność polskiej służby zdrowia bo jeżeli w Polsce osiągniemy liczbowo na około 10000 przypadku zakażenia Korona wirusem Jak to mówił jeszcze czas temu minister zdrowia Łukasz Szumowski czy polska służba zdrowia w takim stanie będzie w stanie to udźwignąć na razie dzięki Bogu Na razie dajemy radę na razie takiej sytuacji jak we Włoszech to widzieliśmy w mediach ale gdy będzie rzeczywiście taki przyrost Jaki jest w tej chwili ta dynamika to może się że będzie scenariusz jeszcze gorszy nie chciałbym być złym prorokiem bo przecież w polskim polskich zasobach kadrowych mamy jej pielęgniarek lekarzy ratowników na 1000 mieszkańców czy w Niemczech Czy we Włoszech ja nie chciałbym już przytaczać tych tych liczb bo te liczby wszyscy znamy że jesteśmy na końcu Europy i jeżeli teraz jeszcze pójdziemy w takiej ilości na kwarantannę to ten wskaźnik jeszcze będzie go i i i wtedy tam scenariusz rzeczywiście może bardziej czarny niż te które widzimy wszyscy we Włoszech panie profesorze pracę żeby też mnie dobrze zrozumieć żaden system nie jest genialnie przygotowany że daję rady amerykańskie system też proszę zobaczyć nie dają rady nie wychodzą ze szpitali ale musimy tak naprawdę ponosić odpowiedzialność wszyscy bo nie to odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia lekarzy to jest jedna my każdy z nas dwa tel naszego kraju musi być odpowiedzialny za to co robi a widzieliśmy i państwo też Widzicie czasami brak odpowiedzialności panie profesorze jak pan ocenia pracę Łukasza szumowskiego jako Ministra Zdrowia w tych trudnych czasach Ja myślę że robi to na najwyższym poziomie powinien robić natomiast ma takie a nie inne możliwości kadrowe finansowe i organizacyjne więc nie myślę że każdy lekarz będący na jego miejscu robiłby chyba podobne rzeczy lodowisko lekarze Rozumiem że jest razem z ministrem choć Zdaję sobie sprawę wszyscy że i pieniędzy brakuje i brakuje lekarskim środków na przykład ochrony tak wszyscy lekarze niezależnie czy się jest chwilowo prezesem naczelnej rady lekarskiej czy ministrem Myślę że ma podobne myślenie Naszą misją nam nie trzeba nakazywać nie nas nie trzeba zmuszać naszą jedyną rolą Jaką mamy w pełni w życiu to pomagać chorym ich życie i zdrowie panie profesorze i na koniec jeszcze poruszać kwestie ludzi młodych których bardzo często w skupiskach nadal dużych można spotkać na ulicach jak podał legginsy jedna czwarta zakażonych w naszym kraju to osoby poniżej 30 roku życia młodzi ludzie bagatelizują ten problem jak pan to obserwuje wśród swoich pacjentów czy ludzi z którymi się pan styka na codzień bagatelizują ludzie nie odpowiedziałem i potem nie mówiła młodzi w podeszłym czy czy w średnim wieku dlatego ten apel o odpowiedzialność jeszcze raz odpowiedzialność i solidarność w postępowaniu przestrzeganie procedur bo to jest jedyna droga Zwycięstwa bo przegramy wtedy wszyscy