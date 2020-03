Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Matyja apeluje ws. testów. Mówi o "załamaniu polskiego systemu"

gdybyśmy się stosowali tylko i wyłącznie do zaleceń ucha a więc hasło płynne już w mediach testy testy testy bo myśmy do i myślę że to pierwsze jakby krok do tego że nie wyjdą nowa liśmy bardzo dużo potencjalnych pacjentów należy i to szybko wykonać kolejny krok czyli identyfikacja wirusa a niestety to mówię z przykrością nie zawsze jest taka możliwość a wręcz odwrotnie są ogromne trudności abyśmy mogli te testy wykonywać ja się obawiam że brak wykonywania Mac brak możliwości wykonania testu w pierwszej kolejności powinni być to Pracownicy ochrony zdrowia doprowadzi do tego że w niedługim bardzo niedługim czasie Większość z nas Oby tak nie było będzie na kwarantannie będzie na kwarantannie i co wtedy wtedy polski system wdowia Załamie się już całkowicie nie dopuścimy do tego wykonujemy testy dla pracowników ochrony zdrowia byśmy mogli z pełną świadomością nie stanowić zagrożenia nie tylko dla siebie nie tylko bo to nie chodzi o nas altana tych najbliższy A dzisiaj macie takie problemy że lekarz przychodzi do szpitala jest wysyłany na kwarantannę albo nie jest zrobiony mu mu test bo po prostu tych testów i już mi brakuje Jest olbrzymia ilość szpitali w tej chwili oddziałów szpitalnych w Krakowie Szpital Żeromskiego który ma już zamknięte pewnie niedługo cały będzie zamknięty jak jak to się będzie tak toczyło już tej oddziały zamknięte ponieważ okazało się jeden z jeden z personelu był zakażony Korona plusem więc wszyscy potencjalni którzy byli w tym czasie w pracownikami tego oddziału przeszli na na kwarantannę powinni mieć wykonany test oczywiście odpowiedni gradacji czasowej ale ten testy powinny dywany może dzisiaj być taka sytuacja że bo my dostajemy takie informacje na przykład że niektóre szpitale dostały po dwie maseczki słownie dwie maseczki z agencji rezerw materiałowych dzisiaj mamy podobne historię że brakuje testów szpital apeluje o wykonanie x interesów a jest wykonywany tylko 50% albo albo jeszcze mniej i taka prawda jest oczywiście nie można generalizować bo są szpitale gdzie ta dostępność do środków ochrony osobistej ochrony indywidualnej ona ma ograniczony wymiar ale jest ale są szpitale gdzie rzeczywiście dostępność jest bardzo znikoma a przecież ochrony zdrowia nie może być tylko i wyłącznie nastawiony na walkę z epidemią bo przecież my musimy pamiętać o wszystkich innych chorych żebyśmy nie wrócili do tego że będą ludzie umierać i nie boi się tego słowa użyć w cudzysłowie na ulicy bo nie mogą uzyskać pomocy z innych powodów ponieważ są wymyka Nebo lekarze bo pielęgniarki bo ratownicy przebywają na kwarantanna my musimy wszystkie w tej chwili środki i siły Ja rozumiem że my musimy że my mu o ratowaniu gospodarki przedsiębiorstw ja nie Nie będę teraz mówił o tym że że to jest niedobre złe Ale czym szybciej z mobilizuje siły i skrócimy okres epidemii tak szybciej wrócimy do rozwoju gospodarczego my musimy wszystko w tej chwili zrobić żeby zidentyfikuj teraz wirusa i wytoczyć armaty w postaci leków bo to jest jedyna droga najpierw Jest ofensywa a teraz musimy przejść do defensywy do walki z epidemia