Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Horban powiedział, czy żałuje poluzowania obostrzeń

- Nie żałujemy. Ja myślę, że ta decyzja była bardzo konieczna. Inaczej w ogóle byśmy nie spróbowali trochę tej wolności. Myślę, że większa część osób stara się jednak korzystać z tej wolności w sposób rozsądny - powiedział w programie "Newsroom" główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrej Horban. Lekarz komentował ostatnie poluzowanie obostrzeń i jego efekty. Jak zaznaczył, słowa, które chciałby skierować do ludzi tworzących tłumy w Zakopanem, "nie nadawałyby się do publikacji". - Ale tak delikatnie mówiąc, to: proszę pamiętać o maskach, dystansie, jednak jest epidemia - zaapelował prof. Horban.

