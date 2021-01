Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Horban byłby skłonny poprzeć pomysł obowiązkowych szczepień

W Polsce trwa proces szczepień w pierwszej zakwalifikowanej do nich grupie, czyli wśród medyków i personelu niemedycznego placówek leczniczych i opiekuńczych. Zarówno eksperci, jak i politycy powtarzają, że szczepienia to najszybsza metoda na powrót do normalności. W debacie publicznej pojawiają się głosy o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szczepień. O takim pomyśle rozmawialiśmy w programie "Newsroom WP" z doradcą premiera do spraw zdrowia profesorem Andrzejem Horbanem. Jego zdaniem wprowadzenie obowiązku szczepień na koronawirusa może być dobrym pomysłem. Horban podkreślił, że coraz więcej ludzi rozumie konieczność zaszczepienia się przeciwko SARS-CoV-2. Mówił jednak, że koniecznym jest zachęcanie do szczepień jak największej liczby ludzi młodych, którzy w jego ocenie myślą o sobie, jak o "nieśmiertelnych".

Rozwiń