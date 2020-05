Koronawirus w Polsce. Prezydent Rybnika: na Śląsku dramatycznie rośnie liczba zakażeń

Panie prezydencie mówi panu ty skupiskach ludzi ale no na Śląsku jest już około 500 górników zakażonych Korona wirusem ale te kopalnie mimo to pracują dalej czy w takim razie jest w ogóle uwagę żeby na jakiś czas zatrzymać no bo i przy takich ilościach chociażby osób które powinny być na kwarantannie na funkcjonowanie takich miejsc pracy i tak będzie za chwilę niemożliwe kupa bardzo Specyficznym miejscem pracy jest tak zwane utrzymanie ruchu właściwie pytanie powinno być skierowane do władz polskiej grupy Górniczej ja mogę powiedzieć że dzisiaj nie ma wydobycia ale na pewno część drogi musi być kwestia odwodnienia wentylacji to wszystko musi funkcjonować nie da się tego zakładu po prostu od tak zamknąć z punktu widzenia bezpieczeństwa na pewno to cały czas są takie skupiska No gdzie kogo na wirus dość łatwo może się rozprzestrzeniać No i na pewno polska grupa musi brać pod uwagę że w pewnym sensie dzisiaj działalność tych zakładów jest Wiolą działalnością ekstremalną Panie prezydencie A nie ma pan wrażenia że błędem było otwieranie galerii otwieranie ruchu przyznam się że Mam bardzo mieszane tutaj uczucia szczególnie widząc szturmujący i mieszkańców takie sklepy które No jednak na mnie są produkty tak zwanej pierwszej potrzeby do z drugiej strony widzę że to też trzeba podkreślić że po tych kilku tygodniach ludzi w izolacji do Urzędu Miasta mamy i telefonu do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwie ludzi którzy mają plamy ze swoją samotnością i przez to szukają Poproś takiego miejsca gdzie mogą choćby przez przez telefon i To się staje dzisiaj problemem społecznym i wydaje mi się że tutaj na tym też musimy popracować po prostu ta sytuacja izolacji odbija się no naszej psychice trochę na naszą takich zachowaniach społecznych No i tutaj kolejne chyba też wyzwanie w pewnym sensie ale skoro pan mówił że widział pan takie obrazki w mieście ludzi szturmujący znaczy że mieszkańcy Rybnika zbagatelizowany to że ciągle mamy czas epidemii ciągle mamy koronawirusa w powietrzu Ja myślę że to było widoczne nie tylko u mnie w mieście ale w wielu innych takim symbolem bo jeden z dużych hipermarketów w Katowicach w pewnym sensie kolejka się właściwie ustawiła Myślę że ta aktualne zostało to z bagatelizowane z jednej strony sygnał był to na samym początku epidemii że właściwie zamykamy wszystko No a mam takie wrażenie że w tygodniu w którym miały się odbyć wybory które właściwie się nie odbędą Chociaż cały czas Przygotowujemy formalnie że gdzieś te poluzowanie nastąpiło i nastąpiło dość szybko być może w skali kraju rzeczywiście ten gdzieś spadły do Rybnik i myślę że dzisiaj cały Śląsk związane z górnictwem jest przykładem dokładnie odwrotnej tendencji dramatycznie nam liczba osób zakażonych Rosja